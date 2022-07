Borgere vil kæmpe for mølle: - Det er et vigtigt vartegn

AALBORG:Vester Mariendal Mølle i Aalborg er som bekendt i så dårlig stand, at Aalborg Kommune overvejer at sælge den. Men det vil både være synd og skam, mener beboerne i området, der er klar til at kæmpe for at bevare den gamle mølle.

- Jeg har boet her siden 1999 og kommer her dagligt sammen med min hund. Og selvom møllen ikke er i så god stand, som den var engang, mener jeg bestemt, den er værd at bevare, siger Niels Rasmussen.

Det er snart længe siden, at vingerne på Vester Mariendal Mølle har drejet rundt. Foto: Martin Damgård

Han bor på Valmuemarken, hvor der også er mange andre, som er glade for den gamle mølle, og derfor overvejer de at danne et møllelav.

- Hvis det lykkes, skal vi selvfølgelig have fat i Aalborg Kommune og gerne også nogle af folkene fra Ulsted, hvor man har erfaring med at danne et møllelav og overtage og drive en gammel mølle, siger Niels Rasmussen.

Der indkaldes til stiftende generalforsamling i det ny møllelav i midten af august, og folk fra andre dele af Aalborg er naturligvis også velkomne til at være med.

- Det er jo et vartegn, som mange aalborgensere kender og holder af. Så det er garanteret ikke kun mig, der vil være ked af det, hvis møllen forsvinder, mener Niels Rasmussen.

Aalborg Kommune har ikke penge til at vedligeholde Vester Mariendal Mølle. Derfor overvejer man at sælge den til et møllelav eller en privat investor. Foto: Martin Damgård

Møllen på hjørnet af Hobrovej og Skelagervej bruges ofte som reference, når aalborgensere og folk udefra skal forklare hinanden vej. Og selvom den ikke er så gammel som mange andre, er den stadig fredet, og det er blandt andet det, der gør den dyr at overtage. Men Niels håber alligevel det lykkes at skaffe midlerne til at sætte den i stand. Eventuelt via en fond eller lignende.

- Udgangspunktet må være, at vi får nedsat et udvalg, som kan arbejde videre med ideen. Og gerne også med nogle folk, der har forstand på bevaring og drift af møller, så vi får lidt mere ide om, hvad der er det rigtige at gøre, tilføjer han.

- Får vi den sat i stand, kan det jo blive et stort aktiv for området. For så skal den bestemt åbnes op, så børnehaver, pensionister, turister og mange andre kan komme og se den i drift et par gange om ugen, forklarer han.