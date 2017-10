Borgmester: Giv skolerne mere fleksibilitet

AALBORG: Skolerne i Aalborg Kommune skal have friere rammer til at styre skolen, end de har i dag,

Det var i hvert fald udmeldingen hos borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), da der i går var valgmøde på UCN Campus Mylius Erichsens Vej med deltagelse af 12 spidskandidater. Under mødet blev der holdt en prøveafstemning men mere om resultatet sidst i artiklen.

Tilhørerne var primært unge studerende, og de kunne bl.a. høre politikerne forholde sig til et spørgsmål om, hvordan man vil sikre, at lærerne ikke er lagt i faglige håndjern i forhold til test og mål.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at der kommer et meget klart signal ud til skolerne og de enkelte skoleledere og skolebestyrelser, at vi gerne ser, at der er en større fleksibilitet. For jeg synes, at der er kommet alt for meget fokus på nationale test, bindende læringsmål og alle mulige ting, der har gjort, at vores undervisning i skolerne er stivnet. I stedet for, at der er fokus på, hvordan man kan få klassefællesskabet til at fungere på en ordentlig måde, og hvordan man kan have fokus på trivslen og dannelsen, sagde Thomas Kastrup-Larsen.

Han pegede på, at man i Aalborg havde fjernet de frivillige test i skolerne, og at man skulle gå yderligere ud af den vej.

Fokus tilbage på eleven

- Vi trænger til at få autoriteten og fokus tilbage på læringen den enkelte elev.

Svadaen faldt ikke i god jord hos Venstres borgmesterkandidat, skolerådmand Tina French Nielsen (V).

- Jeg er uenig med dig Thomas, jeg mener simpelthen ikke, at vi har haft et fuldstændig hardcore excel-ark hældt ned over alle skoler, hvor vi står og følger op på alle mulige mål. Tværtimod har vi haft en kæmpe dialog med alle i forhold til, hvad det er vi skal arbejde med i vores skolevæsen, sagde Tina French Nielsen, der også pegede på, at elevernes trivselsmålinger er bedre i dag end for fire år siden.

Jens Toft-Nielsen (SF) mente, at lærerne skal have lov til at passe jobbet i stedet for at udfylde skemaer.

- Vi skal væk fra det der new public management, som har sneget sig ind indenfor de sidste 10 år

Flere partier pegede dog i på, at test er en god ting.

- Jeg synes desværre, at de her forkætrede test er blevet lidt for forkætrede, det kan faktisk godt være en mulighed for at finde ud af, hvor er børnene henne, hvor skal vi sætte ind, sagde Thomas Krarup (K).

Gratis busser

Der blev også spurgt til, hvorfor ingen busser længere runder UCN, og mens nogle pegede på, at bussen går tæt på, og der snart kommer +Bus, så overtrumfede Social Fælles Liste.

- I Social Fælles går vi ind for, at bus skal være gratis til alle studerende. Vi synes, at det er for vanvittigt, at studerende allerede på ungdomsuddannelserne skal bruge rigtig mange penge på at komme i skole, sagde Anne-Dorte Krog.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) afviste forslaget om gratis busser til de studerende og pegede på, at det vil koste omkring 80 mio. kr. om året.

Rødt flertal ved prøvevalg

119 stemte under valgmødet, og her fik S 40 procent af stemmerne, efterfulgt af 17,10 og 7 procent til EL, SF og Social Fælles Liste.

Blandt de borgerlige partier fik K, V, LA og DF henholdsvis 7,5, 4, 4, og 2,8 procent af stemmerne. R, Fjordlisten, Alternativet og Nye Borgerlige fik hver 1,4 procent af stemmerne, mens 2,1 procent var blanke.