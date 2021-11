Borgmester afsløret i reklamebommert

AALBORG: Nordjyske kunne torsdag afsløre, at Aalborg Kommune i en årrække har købt reklame-artikler hos et lokalt medie, og at mindst tyve af i alt 45 artikler ikke har været deklareret som reklamer.

Det ærgrer borgmester Thomas Kastrup-Larsen, som selv optræder i fire af de tyve artikler med et citat eller et billede.

- Det er da træls, siger han om situationen efter Nordjyskes afsløring.

Flere eksperter udtalte torsdag, at Aalborg Kommune bevæger sig på grænsen af, hvad der er lovligt, og det går ifølge borgmesteren ikke.

- Jeg synes ikke, vi skal bevæge os i grænselandet. Vi skal være uangribelige i vores kommunikation, siger Thomas Kastrup-Larsen.

- Vi har ikke gjort det her bevist, men det fremstår rimelig åbenbart, at vi har noget at diskutere.

Godkender mange citater

Som borgmester i Aalborg godkender Thomas Kastrup-Larsen mange citater, som skal bruges i kommunens kommunikation og pressemeddelelser.

- Jeg tjekker selvfølgelig, om jeg kan stå inde for citaterne, men formidlingen blander jeg mig ikke i, siger han.

Men borgmesteren vil nu have en intern diskussion af, hvordan kommunen skal kommunikere fremadrettet.

- Vi har haft for stort fokus på at komme ud med vores budskaber, men det her illustrerer jo, at vi skal have et større fokus på, om vi formidler korrekt.

- Når der opstår de her sager, så skal vi selvfølgelig have fokus på, at de medier vi køber ind hos, håndterer det korrekt.

Du kan se flere eksempler på overtrædelserne og læse, hvad chefredaktør hos MigogAalborg, Michael Qureshi, siger til afsløringen herunder.