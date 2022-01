Borgmester: Jeg har gennem et stykke tid haft ret kraftige stress-symptomer

AALBORG:Det har ikke været muligt at få en kommentar fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) til Aalborg Kommunens udmelding om, at han er sygemeldt med stress. Men ved middagstid har han selv meldt ud på sin Facebook-profil.

Her skriver Thomas Kastrup-Larsen selv om sygemeldingen, at ”Jeg har gennem et stykke tid haft ret kraftige stress symptomer. Så kraftige at jeg ikke kunne ignorere dem længere. Jeg har derfor været ved lægen og fået den klare besked, at jeg skulle sygemelde mig."

"Jeg er simpelthen nødt til at respektere mit helbred. Jeg har en plan om at komme stærkt tilbage, men bliver foreløbigt nødt til at koble helt ud af det politiske arbejde for en periode. Pas godt på vores skønne kommune, mens jeg kommer til hægterne igen”.