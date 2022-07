Borgmester langer ud efter flop-festival: - Jeg er stærkt utilfreds

AALBORG:600.000 tabte kroner for en vaskeægte fiasko.

Det ser ud til at være status for Aalborg Kommunes engagement i festivalen, der blev kaldt "kulturelt fyrtårn" og ville få "alles øjne rettet mod Aalborg", som arrangørerne formulerede det.

Men under en måned inden storsatsningen Colorz Festival skulle eksplodere i koncerter, events og fest i Kildeparken 28.-30. juli, har arrangørerne hevet stikket.

Firmaet bag er gået konkurs, og de festivalgæster, der trods et sløvt salg, nåede at anskaffe sig billet, går nu glip af musikere som Kato, Jillionaire, Lord Siva og Lucy Love. Det får borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) til at kritisere arrangørerne i hårde vendinger.

- De skulle levere en festival, og det har vi så udbetalt penge i overensstemmelse med. At de ikke kan leve op til den aftale er mega træls, og jeg er stærkt utilfreds, siger borgmesteren, der i 2020 var med til at godkende, at der skulle gives 1,8 millioner skattekroner til etableringen af en ny musikfestival.

Først blev Colorz Festival forsinket af coronavirus og nedlukning. Og da man i 2022 fik lagt coronarestriktionerne bag sig, skulle den udsatte fest med fokus på urban kultur endelig afvikles. Med både dansk og international musik, street art, parkour, skateboarding og meget mere. Men billetsalget har været skuffende, og det er ifølge arrangørerne den primære årsag til aflysningen.

Aalborg Kommune nåede at udbetale 600.000 kroner til festivalen, og de penge vil man nu forsøge at få tilbage i kommunekassen, lyder det fra borgmesteren.

- Vi vil gå målrettet efter det. Så må vi se, hvor langt vi kommer med det, siger han.

Borgmesteren mener ikke, han kan vurdere, om man har sat de forkerte til at arrangere festivalen.

- Det skal jeg ikke kunne sige. Der har også været corona, som har gjort, at det er blevet udskudt i to år. Men det er selvfølgelig ikke en undskyldning. Så vi vil gå efter at få pengene tilbage, og længere er den sådan set ikke, siger han.

Festivalens egenkapital viste imidlertid røde tal i selskabets seneste regnskab. Dermed tyder det umiddelbart på, at Aalborg Kommune kan se langt efter, at få den kommunale støtte tilbage.

Thomas Kastrup-Larsen er træt af situationen, men han understreger, at det ikke betyder, at man ikke vil støtte kulturelle satsninger i fremtiden.

- Der blev jo lavet en aftale med Colorz Festival for tre år siden, hvor vi sagde, at det var værd at give en chance og i en opstartsfase gå ind og yde noget støtte, og det tror jeg, vi vil gøre igen, hvis der kommer nogen, der mener det seriøst. Men det er da klart en skuffelse. Og megatræls.

Hvis det ender med, at de 600.000 kroner er tabt, hvad vil du så sige til skatteyderne?

- Jamen, jeg synes, det er træls, hvis vi ikke får vores penge tilbage. Men hvis man sætter noget nyt i gang, er der altid en risiko, og det skal man vide. Der vil jo altid være en risiko, når man prøver noget, lyder det fra borgmesteren.

De mennesker, der nåede at købe billet, vil få dem refunderet via Ticketmaster, oplyser festivalen på sin hjemmeside. NORDJYSKE har forsøgt at træffe ejeren af og direktøren for Colorz Festival, Oscar Borup Abrahamsson, men det har ikke været muligt.