Borgmester nægter at stille op

AALBORG:Som Nordjyske kunne afsløre onsdag, godkendte Thomas Kastrup-Larsen i 2017 et tilskud på 125.000 kroner i produktionsstøtte til TV2 Nord.

Der gik kun 25 timer fra den ansvarshavende chefredaktør Mikael Justesen på TV2 Nord skrev en mail til Thomas Kastrup-Larsen, før borgmesteren svarede, at kommunen var med på at støtte.

Nordjyske har i den forbindelse forsøgt at stille en række spørgsmål til Thomas Kastrup-Larsen.

Først ville han ikke svare. Så indvilligede han i at svare skriftligt, inden han fortrød igen og meddelte, at han ikke havde nogen kommentarer til sagen.

Borgmesteren i hovedrollen

Nordjyske har gennem flere måneder beskrevet, hvordan måden, man har forvaltet på i borgmesterens forvaltning, har ført til en perlerække af tvivlsomme dispositioner.

Det har ført til en sag hos Ankestyrelsen, en intern revisionsundersøgelse, en advarsel til en højtstående medarbejder, nye retningslinjer for alkohol til personalearrangementer og påbegyndelsen af arbejdet med en helt ny eventstrategi.

Mange af sagerne har dog været en armslængde fra borgmesteren, som har kunnet dække sig ind under, at tingene er foregået uden hans vidende.

Sådan er det imidlertid ikke i sagen med tilskuddene til TV2 Nord.

Her spiller borgmesteren hovedrollen, fordi det er ham, der har siddet i netværksgruppe med den ansvarshavende chefredaktør Mikael Justesen, som ad flere omgange har fået særdeles hurtig sagsbehandling, når han har skrevet direkte til borgmesteren og bedt om penge fra kommunekassen.

Det har over årene resulteret i, at TV2 Nord-chefen har fået udbetalt over én million kroner af Aalborg Kommune.

Det første tilskud blev udbetalt i 2015, da Thomas Kastrup-Larsen stadig var ny i borgmesterstolen. Siden er de så fortsat med at blive udbetalt helt frem til 2021, da de første skandalesager ramte borgmesterens forvaltning.

På spørgsmålet, om hvem der traf beslutningen om at støtte TV2 Nords dækning af Nibe Festival i 2018, svarede Thomas Kastrup-Larsen til Nordjyske, at han ikke kunne huske, hvem der ellers var med til drøftelserne. Én ting var dog sikkert:

- Men jeg har været med til at træffe den her beslutning, og det står jeg fuldt på mål for, sagde han.

Samhandlen med TV2 Nords ansvarshavende chefredaktør har stået på i hele Thomas Kastrup-Larsens borgmesterperiode. Lige indtil borgmesteren blev sat under administration, og derfor ikke længere kunne udbetale mere end 50.000 kroner, uden at politikerne i Økonomiudvalget godkendte betalingerne.

Det mangler vi svar på

I forbindelse med historien om udbetaling af produktionsstøtte i forbindelse med TV2 Nords dækning af DGI Landsstævne i 2017 bad vi om et interview med borgmesteren.

Det blev dog afvist.

Thomas Kastrup-Larsen henviste i stedet til økonomidirektør Tommy Christiansen, som ikke var ansat i Aalborg Kommune på tidspunktet, da tilskuddet blev givet, og derfor ikke har været en del af sagsbehandlingen.

Borgmesteren indvilligede dog i at svare på spørgsmål skriftligt. Derfor sendte vi ham en række spørgsmål i forbindelse med tilskuddet til TV2 Nord.

Vi ville blandt andet gerne vide, om Aalborg Kommune gjorde en indsats for at få en del af tilskuddet retur, når TV2 Nord - på grund af vejret - ikke lejede en helikopter.

Vi spurgte også om, hvad borgmesteren foretog sig i de 25 timer, han brugte på at sagsbehandle ansøgningen, samt hvilke overvejelser han gjorde sig om den reelle værdi for Aalborg Kommune.

Thomas Kastrup-Larsen har tidligere afvist at have et forhold til Mikael Justesen.

Men som Nordjyske har beskrevet, har de siddet i VL-gruppe sammen og arbejdet tæt sammen i forbindelse med TV2 Nords arrangement Frihedsfesten.

Derfor spurgte vi også borgmesteren om, hvordan han synes, det ser ud, når han tildeler en fra sit netværk 125.000 kroner på baggrund af én enkelt mail og en sagsbehandlingstid på 25 timer.

Sundhed- og Fritidsforvaltningen skal typisk bruge seks uger på at behandle en lignende ansøgning.

Derfor spurgte vi også borgmesteren, om han kunne give nogle gode tips til den forvaltning, så de for fremtiden kan skære deres sagsbehandlingstid ned.

Men efter at have set spørgsmålene, ombestemte borgmesteren sig, og derfor mangler vi stadig svar på vores spørgsmål.

"Jeg har ikke yderligere kommentarer end det svar, vi allerede har fremsendt," var budskabet i den sidste sms.