Borgmester om eksperters bud på fremtidens Aalborg: Mange idéer arbejder vi allerede med

AALBORG:Hvor bevæger Aalborg sig hen som storby, skal den overhovedet være en storby, og hvor skal man investere? Sådan lød nogle af spørgsmålene i en fyldt sal på Comwell Hotel i Aalborg tirsdag, da Aalborgs Erhvervs- og Foreningsliv tirsdag afholdt arrangementet ”Fra Stor By til Storby”.

Her gav fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, livsstilsekspert Flemming Møldrup, arkitekt og kreativ direktør Lasse Andersson og borgmester Thomas Kastrup Larsen gav deres bud og råd, og interessen var så stor, at arrangørerne måtte melde udsolgt efter blot fire dage samt oprette venteliste.

Her er et sammendrag af aftenens pointer.

Arrangementet "Fra Stor By til Storby" blev betalt af sponsorer, der til gengæld fik billetter til 360 medlemmer. Arrangementet er tilbagevendende, næste år rykkes det til større lokaler. Foto: Kim Dahl Hansen

Flemming Møldrup er livsstilsekspert, blandt andet kendt fra DR-programmet Kender du Typen? Foto: Kim Dahl Hansen

Flemming Møldrup: - Gør det modsatte af Aarhus og København

- Der er meget at lære af det, der lige nu sker i København, hvor man med Ørestad, Sluseholmen og Teglholmen har opført bydele blottet for mennesker, selv om man har forsøgt sig med eksotiske kanaler, Netto og Lagkagehuset. Det nytter jo ikke, når alle kvarterer ligner hinanden og ingen kan identificere sig med dem eller tager ejerskab over dem. De samme udfordringer gælder for mig at se for Aarhus’ storstilede havneprojekt.

I 2050 bor to ud af tre i verden i storbyer. Jeg har brugt de seneste seks måneder på at besøge nogle af verdens storbyer, og de bakser alle med at få grønne områder ind og skabt ordentlig infrastruktur. I København kan det tage 40 minutter i bil at komme fra Østerbro til Vesterbro, og der er sorte huller i wifi-forbindelsen, man bakser simpelthen med helt basal infrastruktur, og dele af byen er blevet så dyr, at den er forbeholdt de få.

Aalborg har stadig tid til at tænke sig om, og jeg opfordrer til, at man forsøger sig med noget nyt. Fx at give lokaler væk til skøre skæve mennesker, så man får skabt liv og trukket mennesker til de nye områder, fx kaffenørder, der kan lave små hyggelige kaffebarer, frem for kæder. Så kan man altid se, hvilke koncepter der flyder ovenpå.

For mig at se er der fem elementer, der går igen i velfungerende byer. De første er plads til vild natur samt taghaver, hvor folk kan få lov til at dyrke selv. Derudover skal der skabes byrum, hvor man tvinger folk til at møde hinanden, og så skal man bygge lejligheder i forskellige størrelser i samme ejendom, så folk mødes på tværs af generationer. Og så skal boliger være fleksible - de skal nemt kunne ændres fra New York’er loft til børnefamiliehybel, så man ikke risikerer at ende ud med tomme boliger.

- Vores indgang til arrangementet har i høj grad været at sætte fokus på det, der fungerer, samt på hvordan vi kan løfte Aalborg endnu videre, siger Britta Jespersgaard, direktør i ProDomus / Aalborg Grundejerforening, der ser frem til at gentage arrangementet næste år med nye vinkler, fx inden for bæredygtighed. Foto: Kim Dahl Hansen

Jesper Bo Jensen er fremtidsforsker, ansat ved Aarhus Universitet og har været gæsteforsker på Stanford University. Foto: Kim Dahl Hansen

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen: - Start udviklingen i god tid

- Meget byudvikling landet over er baseret på hovsaløsninger, og der er stort potentiale i at sørge for, at der er det, fremtidens borgere vil have. Og hvad er så det? For en stor dels vedkommende er det ikke nærhed til natteliv, caféer eller en stor arena - heller ikke for de unge, og brandet er heller ikke så afgørende, som at byen ”fungerer”.

Skal man løfte Aalborg, skal man skabe bedre trafikale forhold, plads til biler inde i byen, en ny Limfjordsforbindelse og god kollektiv trafik, og man skal starte i god tid, så man ikke kommer til at smadre bydele for at skabe hurtig plads til en vej. Sverige har været langt fremme der i forhold til København, hvor man har påvirket Amager meget.

En af årsagerne til behov for bedre infrastruktur er, at fremtidens arbejdsmarked ikke i lige så høj grad bliver løst fra én adresse - mange kommer til at arbejde på farten, fx sygeplejersker, der skal besøge folk hjemme, når disse i højere grad bliver indlagt i eget hjem. Det betyder, at vi i dag ser nye trafikmønstre. Man følger ikke bare de gamle ind- og udruterne i byen, og det stiller krav til infrastruktur, hvor afstande måles i tid, ikke kilometer

Noget andet, som især de mange nye børnefamilier forventer af storbyen, er gode indkøbsmuligheder, legepladser, offentlig transport, nærhed til arbejde, natur og kulturtilbud, mere plads og højere boligstandart samt vicevært. Der er også fortsat mange, der er interesserede i at rykke ud til de mindre byer - eller ud på åbent land, hvis forholdene ellers passer. Storbyen er dog fortsat valget for unge, fra fjerde kvartal i 2008 til i dag er antallet af borgere i Aalborg Kommune mellem 25 og 29 år steget fra 16.000 til 24.000.

Foto: Kim Dahl Hansen

Lasse Andersson er arkitekt og kreativ direktør ved Utzon Center. Foto: Kim Dahl Hansen

Leder af Utzon Center: - Drop idéen om Aalborg som storby

- Aalborg skal ikke forsøge at være en storby, det bliver vi aldrig i et globalt perspektiv. I stedet skal vi hylde kvaliteten i at være lille og fokusere på der, hvor vi allerede har succes og potentiale. Nemlig at være blandt de bedste små globale byer.

Vi skal være stolte af at være tilgængelig, liveable, bæredygtig og iværksættervenlig. Desværre synes jeg, at tænkningen om storby og den manglende kvalitet, der ligger deri, har smittet af på den måde, vi tænker nybyggeri på. Man har talt om Aalborgs Manhattan, at tæthed er vigtig for store byer, og at væksten i byggeriet er forrygende, men vi glemmer fra tid til anden at zoome lidt tættere ind på kvaliteterne i det, vi bygger.

Betragter jeg udviklingen af de boligprojekter, som skyder op, så slår det ikke benene væk under mig. Der er sket meget og har været høj vækst i mange år, så man kunne godt have forventet, at der var nogle projekter, der skilte sig særligt ud.

Det kunne være en drøm, hvis bygherrer, entreprenører, arkitekter og by ville sætte en ny dagsorden for boligarkitekturen. Og hvis vi kunne omforme meget af det, vi allerede har bygget, til nye funktioner frem for at bygge nyt. Vi skal se kvaliteterne i det eksisterende, og når vi bygger nyt, skal det enten være af så høj kvalitet, at det står for eftertiden, eller det skal være skabt til at kunne skilles ad, så materialerne kan genbruges i andre sammenhænge. Hvis vi ser ressourceforbrug, fællesskab og skønhed som lige vigtige følgesvende, når vi bygger boliger, så tror jeg, at Aalborg kan sætte en fremtidig dagsorden for boligbyggeri på samme måde, som Los Angeles gjorde lige efter krigen.

Foto: Kim Dahl Hansen

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune. Foto: Kim Dahl Hansen

Thomas Kastrup-Larsen - Vi har foregrebet fremtiden

- I løbet af 1980erne - et helt årti - steg indbyggertallet i Aalborg kun med tusind mennesker. De seneste ti år er vi blevet 21.000 flere, og i 2019 alene bliver vi 2.200 flere. Årsagen til det er, at man satte skatten op og investerede i byen. Vi kan ikke hæve skatten i dag, men vi kan fortsætte med at investere, og vi har for mig at se på flere områder foregrebet fremtiden. Mange af de anbefalinger, jeg hører i aften, arbejder vi allerede med.

Det, der trækker folk til, er i høj grad AAU samt de mange industriarbejdspladser indenfor vedvarende energi, og selvom Aalborg ikke længere er en industriby, er udviklingen i industriarbejdspladser fortsat vigtig. Det samme er kultur. Kunsten Museum of Modern Art er blevet tæt sammenflettet med Louisiana Museum of Modern Art, fremadrettet forhåbentlig i en grad, så folk helt glemmer forskellen. Vi får med Saraceno værket på Spritten verdens største kunstværk i glas, og i forbindelse med artcentret har vi for første gang i historien fået lov til at bygge ovenpå en fredet bygning.

Vi har også truffet gode valg, hvad angår byggeri. Ja, der bliver bygget meget, men der er behov for mange boliger, og jeg ser frem til endnu større variation fremadrettet.

Stigsborg Brygge er et godt eksempel på et sted, hvor folk kommer til at bo sammen på tværs af generationer. Der kommer en park, der bliver større end Kongens Have i København, og jeg kan godt se mere udvikling nord for fjorden for mig, f.eks. at Nørresundby Torv bliver superhyggelig med caféer mv. Også oplandsbyerne har vækstpotentiale, men der kræver investorer, og folk der har lyst til at åbne steder.

De store udfordringer fremadrettet bliver infrastruktur, noget vi arbejder på med plus-bus, samt ledigheden blandt unge.