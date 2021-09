Rådmand: Derfor stopper jeg i politik

AALBORG:Hans Henrik Henriksen, rådmand i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, genopstiller ikke til kommunalvalget 16. november.

Det har han meddelt sin byrådsgruppe, og borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har denne kommentar:

- Det er ærgerligt, og jeg er ked af, at en vigtig politiker gennem mange år i Aalborg Byråd stopper.

Hensyn til familien

Hans Henrik Henriksen fortæller til Nordjyske, at han siden foråret har overvejet at stoppe i politik. Nu har han truffet beslutningen og genopstiller ikke til det kommende kommunalvalg 16. november.

Det skyldes især hensynet til familien.

- Jeg vil gerne bruge mere tid på dem. Jeg har en ung familie, hvor den yngste af mine hjemmeboende børn er otte år og den ældste hjemme er 17 år, fortæller han.

Det politiske arbejde har betydet, at han både fysisk og mentalt har været meget væk fra familien, og det vil han gerne lave om på.

Fik blodprop

Han noterer sig, at der står 1962 på dåbsattesten - han er 59 år - og i 2013 blev han lagt ned af en blodprop i hjertet, mens han var gruppeformand for Socialdemokratiet i Aalborg. Han blev frisk igen, men vil nu til at tænke mere på sig selv og familien.

- Nu sætter jeg mig selv foran politik.

- Jeg smækker ikke med døren, men giver plads til et generationsskifte.

I stormens øje

Hans Henrik Henriksen har været 12 år i politik i Aalborg, heriblandt som som gruppeformand og som rådmand for kommunens By- og Landskabsforvaltning.

- Når man sidder med byplanlægning, sidder man i stormens øje. Jeg har aldrig været bange for at sige min mening, også når der sidder 300 borgere med en anden holding. lyder det fra rådmanden.

Men han understreger, at han er stolt af, at det er lykkedes at få skabt brede politiske forlig i en spændende udvikling i Aalborg Kommune.

Bogplaner

Nu vil Hans Henrik Henriksen bruge et års tid på at overveje, hvad han videre skal lave. En af planerne er et bogprojekt, en slags spændingsroman for unge.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er ked at, at Hans Henrik Henriksen stopper i politik:

- Politik er noget, man skal være i, når man har lyst. Jeg havde meget gerne set, at han fortsatte, men jeg har respekt for, at han har truffet denne beslutning, siger borgmesteren.