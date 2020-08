Borgmester om vilde skraldebilleder: Det er ikke kun de unges skyld

AALBORG:- Det ser skrækkeligt ud!

Sådan lyder Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsens reaktion på fotos af affald, der flyder i parker og på gader omkring havneområdet i Aalborg.

Billederne er taget i weekenden af en kommunal renovationsmedarbejder og viser, hvad byens borgere sjældent ser: Massevis af efterladt emballage og andet affald i Jomfru Ane Parken ved havnen tidligt om morgenen, inden de kommunale folk rydder op.

Et træls syn, mener også Aalborg-borgmesteren.

Der er en tendens til, at folk kun skælder ud på de unge. Min opfattelse er, at også folk med mere livserfaring glemmer at rydde op efter sig Thomas Kastrup-Larsen, borgmester, Aalborg Kommune

Sagen blev mandag drøftet i kommunens magistrat, hvor By- og Landskabsforvaltningen uddybede den kommunale strategi på affaldsområdet. Nemlig at sætte flere affaldscontainere og affaldsspande op de steder, der er brug for det.

- Vi skal huske hinanden på, at vi skal rydde op efter os, smide affaldet i affaldsspande og containere og ikke lade det ligge, hvis den nærmeste skraldespand er fyldt, siger borgmesteren.

Kan blive ulækkert

- Vi har lækre, rekreative områder i Aalborg, som bruges af mange. De områder bliver kun ved med at være lækre, hvis vi i fællesskab passer på dem og får ryddet op, tilføjer han.

Thomas Kastrup-Larsen synes ikke, man kun skal pege på unge som affaldssyndere.

- Der er en tendens til, at folk kun skælder ud på de unge. Min opfattelse er, at også folk med mere livserfaring glemmer at rydde op efter sig.

Respekt for renovationsfolk

Borgmesteren håber, at man kan få ændret borgernes vaner, så de bliver bedre til at rydde op efter sig.

- Jeg tror ikke problemet løses ved at skælde ud. Vi skal appellere til, at vi passer bedre på det vi har i fællesskab.

Thomas Kastrup-Larsen kan godt forstå, hvis renovationsfolk er frustrerede over det syn, der møder dem tidligt om morgen ved havnefronten i weekenderne.

- Jeg har stor respekt for vores kommunale medarbejdere, der står tidligt op og går ud og rydder op. Jeg kan også godt forstå, hvis de synes, det er blevet rigeligt voldsomt.