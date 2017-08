Borgmester ser frem til sangdyst

AALBORG: Aalborg skal være vært for næste års store sangkonkurrence, Dansk Melodi Grand Prix 2018, og borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) glæder sig over, at landets fjerdestørste by får værtskabet.

- Det betyder, at vi får masser af omtale, markedsføring og gæster til byen. Så vi synes, det er fantastisk og glæder os rigtig meget, siger han.

Aalborg er ikke uvant med rollen som værtsby for showet.

Faktisk er det syvende gang siden 1992, at Nordjyllands hovedstad lægger scene til det musikalske festfyrværkeri.

Det er ikke kun de voksnes melodigrandprix, Aalborg skal huse. Børnenes MGP følger også med.

Værtskabet er ikke en gratis omgang for kommunen, men pengene er ifølge borgmesteren givet godt ud.

- Vi lægger i omegnen af et par millioner kroner, som vi putter i arrangementet. Sådan er det jo, når man gerne vil arrangere noget, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Denne sommer kom Aalborg også på landkortet i forbindelse med en anden stor begivenhed.

- Nu havde vi DGI’s Landsstævne i sommer, som var et kæmpe arrangement. Det investerede vi omkring 20 millioner kroner i at få til Aalborg. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de her arrangementer giver et afkast i form af flere indbyggere og en øget omsætning, som er med til samlet set at skabe et positivt regnskab for byen, siger borgmesteren.

/ritzau/