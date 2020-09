Borgmester taler om at mindske smitte: For få timer siden stod han midt i det her

AALBORG:Flere hundrede mennesker var samlet i Kennedy Arkaden nær banegården i Aalborg torsdag morgen, hvor Arkaden holdt grand opening.

Med var Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), som klippede snoren og holdt åbningstalen.

Flere gange under eventet blev de mange fremmødte bedt om tage hensyn. Beskeden om at holde en meters afstand blev gentaget gang på gang med bekymrede miner.

Du kan se video fra åbningen herunder:

Få timer senere stod borgmesteren så til pressemøde for at tale om de store konsekvenser en eventuelt nedlukning - som man har set i København og Odense - vil få for borgerne i Aalborg.

- Vi er på nuværende tidspunkt et sted, hvor vi ikke er nødsaget til at gøre de ting, som man ser i Odense og København men vi skal gøre, hvad vi kan for ikke at nå dertil, sagde borgmesteren.

NORDJYSKE-journalist Jesper Ramsing spurgte borgmesteren, om hvorfor han kan deltage i et arrangement, som det i Kennedy Arkaden en time inden, han står med en løftet pegefinger til borgerne.

- Jeg synes, at det arrangement i Kennedy Arkaden viser, hvilke udfodringer vi har, siger borgmesteren.

- Jeg blev inviteret til at klippe en snor. Da jeg kom, var der ikke så mange mennesker, men det kom der på meget kort tid. Der blev sagt, at folk skulle holde afstand, og det er blandt andet noget af det, vi skal have en dialog med erhvervslivet om, for hvordan sikrer vi, at der bliver holdt afstand? Det er jo ikke forbudt at gå i et butikscenter, men jeg tror, at der kom lidt flere, end arrangørerne havde forventet.

- Vi vil løbende lave en vurdering af, hvad jeg skal deltage i. Men når vi ser på studiestart og andre ting som har været afviklet, så har man været gode til at få tingene til at glide, så de overholdt corona-restriktionerne.

Se video fra pressemødet her: