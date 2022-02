Borgmester tilbage fra sygemelding: - Det har været en hård tid

AALBORG:Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er tilbage på borgmesterkontoret efter at have været sygemeldt med stress siden 20. januar.

I en pressemeddelelse fra borgmesterkontoret fremgår det, at han starter stille og roligt op efter, at han er blevet raskmeldt.

- Jeg kommer til at starte stille og roligt op, så der kommer til at gå lidt tid før jeg 100 procent er oppe i omdrejninger, men efter råd fra både min læge og psykolog kommer jeg til at starte op på denne måde, siger Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.

Han lægger ikke skjul på, at det har været en hård tid.

- Stressen ramte hårdt

- Det har været en rigtig hård tid, som jeg har været igennem, og stressen ramte hårdt efter et år, hvor jeg har været under et voldsomt pres. Jeg endte hos lægen med snurren i tænderne, trykken for brystet og næsen og propper i ørerne. Dertil kom, at jeg stort set ikke sov om natten, siger han.

Ifølge borgmesteren lød lægens anbefaling dengang på, at han skulle sygemelde sig.

Professionel hjælp

- Siden har jeg fået professionel hjælp og har gradvist kunne mærke gnisten, glæden og energien vende tilbage. Jeg har lært meget om mig selv og livet, og føler mig nu så stærk, at jeg i samråd med min læge har besluttet at starte op igen.

Borgmesteren retter også en tak til ”alle dem som har bakket mig op, og sendt søde beskeder, blomster og venlige tanker.

- Dybt taknemmelig

- Det har været helt overvældende og det har helt klart været med til at sende mig i den rigtige retning. Jeg er også dybt taknemmelig over al den støtte jeg har fået fra min kæreste Kristine, som har været en uvurderlig støtte for mig. Jeg vil også rette en stor tak til Helle Frederiksen og alle mine andre politiske kollegaer der har taget overfor mig, mens at jeg har været sygemeldt. Det har de klaret flot. Nu glæder jeg mig til at komme tilbage til arbejdet for vores skønne kommune. Der er mange spændende ting vi skal have taget fat på, siger Thomas Kastrup-Larsen med henvisning til partifællen Helle Frederiksen (S), der har været fungerende borgmester siden sygemeldingen.