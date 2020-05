Borgmesteren savner nærkontakt: Læs hvad hans dage i krisen går med

Livremmen er spændt godt ind, de støvede bukser er fra i hvert fald sidste år, og den store elhammer er klar til at banke endnu et hul i muren. Med byggestøv på tøjet har borgmester Thomas Kastrup-Larsen taget armmusklerne i brug, når det meste officielle i hans liv er aflyst, og der er brug for svær nedbrydning i parcelhus-stil.

Når han ikke kan møde borgerne, så bruger han i stedet sin Instagram-profil borgmesteriaalborg til at invitere alle med i hans nedbrydningsprojekt og øvrige hverdag under krisen. En hverdag ikke ulig andres.

- Min dag begynder som regel, når jeg står op klokken seks og som det første kværner nogle kaffebønner til min morgenkaffe. Jeg kan godt lide Peter Larsens økologiske kaffe, og den skal jeg havde som noget af det første sammen med min morgenmad, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hver anden dag bliver det til en løbetur på 8-12 kilometer afhængig af dagsformen. Turene er med til at sætte dagen godt i gang.

- Når jeg kommer hjem holder jeg møder via Skype eller Microsoft Teams, og så er der altid mange mails og telefonopkald, jeg skal håndtere. Lige nu handler det meget om hjælpepakker og fremrykning af byggerier, siger han.

Men der er meget forsvundet fra hans kalender i denne tid.

- Jeg er vant til at møde borgerne til arrangementer og på besøg, hvor jeg også holder oplæg og taler. Alt det er væk nu. Jeg plejer også at rejse meget og er normalt én til to gange om ugen til møder i København. Disse møder med ministre og andre foregår nu på Teams eller Skype.

Borgmesteren har grønne fingre og er især glad for at dyrke chillier. Foto: Claus Søndberg

Som mange andre aalborgensere har han siddet derhjemme og arbejdet. Tit alene, og det er noget, han ikke bryder sig om.

- Jeg savner virkelig at være blandt mennesker igen, dagene er blevet mere ensomme. Jeg er jo vant til, at en stor del af min arbejdsdag går med at besøge folk og være til arrangementer. Alt det er jo skåret væk. Det betyder, at min arbejdsdag ikke er på mere end 40-45 timer om ugen, men jeg er selvfølgelig tilgængelig hele dagen, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Borgmesterens typiske dag under coronakrisen Kl. 06:00 Står op og kværner Peter Larsens økobønner i kaffekværnen, hapser toastbrød med røget filet og løber gerne en tur. Disse ture bliver ofte på mellem otte og 12 kilometer. Nogle gange op til 20 kilometer afhængigt af hvad benene er til på dagen. Kl. 08:00 møder via Skype eller Microsoft Teams. Nogle dage som til sidste byrådsmøde tog han ind på borgmesterkontoret Kl. 13 frokost - i mandags var det takeaway fra Grillen Burgerbar Kl. 19 aftensmad der gerne er asiatisk med nudler og stærk hjemmegroet chili - eller klassisk dansk mad 22-23 sengetid for der er jeg træt VIS MERE

- Hverdagen er anderledes, for jeg har ikke længere tre dage fra 8-22 om ugen, så mine arbejdsdage er blevet kortere men dog mere intense, når man holder møder på de digitale platforme, siger den 47-årige borgmester.

Hele den nye hverdag har dog givet tid til at catche up på andre vigtige ting.

- Jeg har langt om længe fået set Game Of Thrones færdig, og så nød jeg også at se Babylon Berlin, der jo også har noget historisk i sig. Så nu er jeg lidt søgende i forhold til, hvad jeg så skal se, siger borgmesteren, der dog ikke har manglet noget at lave de seneste uger.

Man kan følge Borgmesteriaalborg på Instagram, hvis man vil have et indblik i borgmesterens dagligdag under krisen. Foto: Instagram

- Jeg er i gang med en større nedbrydning af to badeværelser og et køkken. Bordpladen er fra 1987, så den har gjort det godt. Jeg har revet en del ned sidste weekend, og nu er alt klart til, at håndværkerne kan komme i gang og bygge op. Så for tiden bor jeg faktisk hos kæresten, for jeg kan lige så godt får ordnet det hele samtidig, lyder det.

- Og så er det jo også tiden at komme i haven, hvor jeg især dyrker mine chilier. Haven kalder meget på mig for tiden, siger han.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen holder bestyrelsesmøde for Aalborg Havn fra sin kærestes hjem. Foto: Claus Søndberg

Men det gør kontoret også, for selv en borgmester kan få kuller over at være omgivet af egne fire vægge hele tiden.

- Jeg tager nogle gange ind på kontoret for at få luftforandring. Men personligt har jeg fundet en form for ro her under krisen. Mine arbejdsdage er kortere, og jeg er kommet ind i en tilstand af at vide præcis, hvor vi som samfund skal henad. Nu er der ikke en følelse af, at der hele tiden popper ting op, der forstyrrer billedet. Så jeg føler en mindre grad af belastning og stress, end jeg følte før, siger borgmesteren ærligt men også med en klar forhåbning om, at det hele bliver som før. For det er da ikke til at holde ud, hvis man ikke kan komme til koncerter. Noget der ligger en musikelsker som Thomas Kastrup-Larsen nært.

Den tætte kontakt til borgerne er noget af det, Thomas Kastrup-Larsen savner allermest. Foto: Michael Koch

- Krisen ramte mig især, da de begyndte at aflyse alle festivaler og store arrangementer hen over sommeren. Så der bliver ikke noget Nibe Festival eller Northside for mig.

- Faktisk føles det som om, at alt jeg elsker og synes er fantastisk og fedt er blevet aflyst og taget fra mig. Det bliver desværre en sommer uden musik. Så jeg håber, vi kommer tilbage til noget, der minder om det, der var før, siger han.

- Men jeg tror desværre, der kommer en fase, hvor samfundet ikke er lige så hjerteligt som før. Ingen umiddelbare kram og mere en grad af forsigtighed, når man mødes. Det betyder nok, at relationerne kan komme til at virke kejtede. Nogen vil kramme, andre ikke, og det tror jeg, vi lige skal finde ud af, hvordan vi kan være i, siger borgmesteren.

Han er dog glad for for, at statsministerens ønsker er blevet fulgt.

- Det har glædet mig, hvordan danskerne og aalborgenserne er rykket “sammen i bussen”. De har udvist en enorm disciplin og samfundssind, og mange har budt ind med, hvor de hver især kunne gøre en forskel. Folk har accepteret, at deres hverdag er ændret markant. Så jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor disciplineret danskerne i virkeligheden er, siger han.