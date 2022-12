Borgmesteren var med, da Søren Thorst betalte 1765 kroner for øl, cider og drinks

AALBORG:Der blev udtalt massiv kritik af eventchef Søren Thorst og kommunaldirektør Christian Roslev, da revisionen af Aalborg Kommunes eventområde blev præsenteret mandag.

En af kritikerne var borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), som fremhævede, at man nu havde fået overblik over, hvad der var foregået i hans forvaltning i årevis.

- Vi har nu fået et dækkende billede af eventområdet, og jeg er meget ked af situationen, som er dybt beklagelig og kritisabel. Jeg tager naturligvis afstand fra, at dokumentationen har været mangelfuld, hvilket bare ikke er godt nok, sagde Thomas Kastrup-Larsen mandag.

Men Nordjyske kan nu afsløre, at Thomas Kastrup-Larsen selv har deltaget i mindst et arrangement, som eventchef Søren Thorst betalte for med sit kommunale kreditkort.

Indblandet

Nordjyske har gennem flere uger afsløret flere kritisable forhold i borgmesterens forvaltning.

Især eventchef Søren Thorst og hans repræsentationsudgifter har været i fokus, mens kommunaldirektør Christian Roslev langsomt er blevet viklet ind i sagen, fordi det viser sig, at han siden 2021 har haft det officielle ansvar for at godkende Søren Thorsts udgifter.

Noget som Søren Thorst dog flere gange selv har klaret i kommunens regnskabssystem.

Kommunaldirektøren erkendte mandag, at han har deltaget i flere arrangementer, som Søren Thorst har betalt for med sit kommunale kreditkort.

I revisionsrapporten var det derfor også en formildende omstændighed for eventchefen, at topledelsen i forvaltningen måtte have vidst, eller i hvert fald burde have vidst, hvordan han brugte sit kommunale kreditkort.

Hidtil har borgmester Thomas Kastrup-Larsen holdt sig fri af sagen, men det ændrer sig nu.

Julefrokost på skatteborgernes regning

8. december 2017 blev der holdt julefrokost i borgmesterens forvaltning.

Her blev 17 ansatte inviteret på Seaport for at bowle, inden turen gik tilbage til forvaltningen, hvor der blev spist julefrokost.

Og en af de 17 ansatte var borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

- Det er korrekt, at jeg deltog i det arrangement, siger han til Nordjyske.

- Vi bowlede og gik tilbage på kontoret, hvor vi spiste.

Søren Thorst betalte for bowling til julefrokosten i borgmesterens forvaltning. 1765 kroner gik til alkohol. Aalborg Kommune

Søren Thorst betalte efterfølgende regningen på Seaport på 3.553 kroner.

Halvdelen af beløbet blev brugt på leje af bowlingbaner og sko. Den anden halvdel af beløbet blev brugt på øl, drinks og cider.

Vil ikke afvise at have deltaget i mere

Nordjyske har spurgt borgmesteren, om han har deltaget i andre arrangementer, som Søren Thorst har betalt.

- Jeg kan ikke se det ud fra de deltagerlister, der er udarbejdet, siger han.

De deltagerlister, han henviser til, er dem, som Aalborg Kommune har udarbejdet i forbindelse med revisionsundersøgelsen.

Her fremgår det heller ikke, at borgmesteren deltog i arrangementet 8. december. I feltet, hvor deltagerne er oplistede, står der kun "17 ansatte i borgmesterforvaltningen".

Det er i øvrigt den eneste gang, deltagerlisten ikke indeholder navne, men kun det samlede antal.

Thomas Kastrup-Larsen forklarer, at han først blev klar over, at han deltog til julefrokosten, da han krydstjekkede datoen med sin kalender.

Han kan derfor heller ikke endeligt afvise, at han har deltaget i yderligere arrangementer, men siger kun.

- Ikke mig bekendt.