Her er byrådskollegers kommentarer til borgmesters farvel

AALBORG:- Godt han stopper. Han har været en skændsel for byen, lyder en af kommentarerne på Facebook, og her er kommentatoren Jan Andersen ikke alene med den holdning.

På sociale medier er politikere sjældent populære. Thomas Kastrup-Larsen er bestemt ikke undtagelsen fra den regel, og særlig pæn er tonen da heller ikke i kommentarsporet under Nordjyskes artikel om borgmesterens snarlige stop.

Men virkeligheden er selvfølgelig mere nuanceret.

- Du kan godt kalde ham en klassisk og egentlig dejlig upolitisk bykonge. Han har i hvert fald været en udmærket repræsentant og ambassadør for byen. Som person har han været behagelig at samarbejde med - meget mere end sin forgænger - og det er mit klare indtryk, at han har godt styr på tallene, siger den konservative rådmand, Morten Thiessen, der også roser borgmesteren for to ting, som konservative er glade for: Skatten er ikke steget og budgetterne er holdt.

- Thomas Kastrup-Larsen har været borgmester i ti år. Hvordan har han klaret det?

- Overordnet kan man ikke tillade sig at være utilfreds.

- Held og lykke

Den store utilfredshed er der heller ikke at finde hos de politikere, der har kommenteret på borgmesterens farvel.

- Tak for et godt samarbejde gennem mange år, det har jeg altid sat stor pris på Det må helt sikkert have været en meget svær beslutning for dig, da jeg ved hvor meget du holder af Aalborg, men nogle gange er der bare ting, der er vigtigere end arbejde. Al held og lykke fremover, lyder kommentaren fra tidlige rådmand og nuværende regionsrådsformand, Mads Duedahl (V).

Glæde i borgerbevægelse

Andre modstandere er dog anderledes kritiske.

Ikke overraskende er der en vis glæde at spore hos Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen. Modstanderne af 3. Limfjordsforbindelse har ikke været begejstrede for Thomas Kastrup-Larsen, der engang - længe før han blev borgmester - selv var mod forbindelsen.

- For vores forening og i kampen mod Egholmmotorvejen giver det håb om politisk forandring i kommunens ledelsesformer.... Aktive borgeres adgang til indsigt og indflydelse har næppe på noget tidligere tidspunkt været mindre. Det har haft konsekvenser for tilliden til kommunen som demokratisk institution. Vi glæder os derfor også over muligheden for forandring for kommunen og dens borgere, skriver foreningens forkvinde, Louise Faber.

Trist parti

I Socialdemokratiet er der derimod først og fremmest en vis tristhed over det overraskende exit.

At han ville stoppe, overrasker ingen, men tidspunktet gør. For arvtageren er ikke på plads, og det er et problem for partiet at der ikke er en naurlig arvtager.

Men ingen - i hvert fald ikke til citat - vil bebrejde borgmesteren for det, og alle vil derimod sige, at de respekterer og forstår beslutningen.

Sidstnævnte er helt og aldeles borgmesterens egen. For nok har de sidste par år slidt på både borgmester og parti, men slet ikke i en grad, så nogen har presset på for at få en udskiftning i toppen.

Vellidt i partiet

Havde Thomas Kastrup-Larsen meddelt, at han var klar til endnu en periode, så havde han med overvejende sandsynlighed fået det.

Intetsteds i partiet - hele vejen fra partiforeningerne i Aalborg til partitoppen på Christiansborg - var der nogen, der ville af med Thomas Kastrup-Larsen.

For her bliver han entydigt opfattet som en, der har arbejdet benhårdt for både parti og by.

Ren hetz?

Det har Nordjyskes mange afsløringer ikke ændret på - i Socialdemokratiet er holdningen nærmere, at der har været tale om ren hetz.

- Nordjyske har ikke behandlet ham ordentligt, lyder det eksempelvis fra tidligere S-borgmester Henning G. Jensen.

Han - som Thomas Kastrup-Larsen i 2013 afløste som borgmester - har også et bud på, hvorfor stoppet kommer nu:

- Faglig set har han klaret det rigtig godt, men hans personlighed har stået lidt i vejen. Han har taget kritikken for tungt og for personligt. Man skal virkelig være robust for at kunne holde ud og være borgmester.

Hårdt job - hård kritik

Thomas Kastrup-Larsen har da også flere gange åbent fortalt, at det er et hårdt job, at være borgmester.

Nok er årslønnen høj - omkring halvanden million kroner - men timelønnen er knap så prangende. Thomas Kastrup Larsen har arbejdet rigtig meget, men det er ikke kun de mange og lange arbejdsdage, der slider.

Det gør også den indimellem hårde og personlige kritik, især på de sociale medier. At blive hårdfør og ligeglad med de voldsomme anklager, kan lyde nemt, men virkeligheden er en anden.

Den slipper han for, når han 31. juli forlader borgmesterkontoret for sidste gang.