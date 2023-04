Borgmesterkandidat nummer tre? Rådmand har besluttet sig

AALBORG:Han ville bruge påsken på overveje det. Om han skal gå efter borgmesterposten i Aalborg.

- Jeg mener, der er rigtig mange gode og positive ting forbundet med at være borgmester, men der er også nogle ting, der gør, at jeg mener, man bør mærke godt efter, om det er det, man gerne vil, sagde rådmand og socialdemokratisk stemmesluger Nuuradiin Hussein til Nordjyske inden påsken.

Her en uge efter langfredag er der mærket efter. Med rådmandens fod halvvejs inde over dørtærsklen til et udvalgsmøde, nåede Nordjyske at stille et par spørgsmål.

Har du fundet ud af, om du stiller op som borgmesterkandidat?

- Ja, det har jeg, lyder det korte svar fra Nuuradiin Hussein.

Og hvad er svaret så på, om du gør det?

- Det vil jeg give svar på lørdag eftermiddag, siger rådmanden og fortsætter:

- Der er lige nogle ting, jeg skal deltage i lørdag.

Indtil videre har byrådskollegaen Lasse Frimand Jensen samt folketingspolitikeren Flemming Møller Mortensen meldt sig som kandidater til posten.

Byrådskollegaen Lisbeth Lauritsen havde egentlig også meldt sit kandidatur, men valgte tidligere på ugen at trække sig. Hun meddelte i den forbindelse, at hun peger på Flemming Møller Mortensen som spidskandidat.