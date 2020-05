Bornholm ramt af feriestorm

AALBORG:Indtil videre er landegrænserne lukkede over det meste af verden, og det får danskerne til at kigge sig omkring efter hjemlige alternativer til solskinsferien sydpå.

Her falder blikket i stigende grad på solskinsøen Bornholm, som ikke er blevet mindre populær som danskernes feriemål under coronakrisen.

Den efterspørgsel smitter af på flyselskabet Danish Air Travel (DAT), som siden juni 2017 begyndte at sende folk til Bornholm fra Aalborg Lufthavn. Derudover flyver DAT også fra Billund, Aarhus og København til Rønne.

Og det ser ud til, at trafikken til Bornholm kan være med til at hæve aktivitetsniveauet i de hårdt plagede danske lufthavne. I hvert fald har DAT oplevet en stigning på 700 pct. i antallet af bookinger til Bornholm siden starten af coronakrisen.

Fra Aalborg Lufthavn tager det ca. 40 minutter at komme til Bornholm, og den korte transporttid er blevet et hit som alternativ til køreturen tværs over Danmark for at nå en færge i Køge eller Ystad i Sverige.

DAT åbner en ny flyrute mellem Aalborg og Bornholm. Foto: DAT

De mange bookinger glæder DAT-direktør Jesper Rungholm. Flyselskabet er blevet hårdt ramt af corona-krisen, men Jesper Rungholm ser et stort potentiale for dette års sommersæson på Bornholm.

- Sammenlignet med 2019 har vi øget vores antal flyvninger fra Jylland til Bornholm med 19 pct. Vi tilbyder 10.500 pladser i alt til Bornholm. Vi har set en stigning på 700 pct. stigning i antallet af bookinger siden starten af coronakrisen til nu, hvilket viser, at folk igen stoler på, at de kan have en sikker og behagelig ferie i Danmark, siger DAT-direktøren i en pressemeddelelse.

Han forsikrer, at passagererne ikke behøver frygte at blive smittet undervejs.

- Sikkerheden er altid første prioritet, og i de seneste uger er der i samarbejde med Transportministeriet blevet udviklet strengere procedurer ombord for at sænke smitterisikoen. Vi tilbyder masker til personale og passagerer samt sanitærudstyr ombord. Flyvning har aldrig været så sikkert og rent som nu, siger Jesper Rungholm.

Rejsemagasinet Condé Nast kårede sidste år Danmarks solskins ø til nummer to blandt ”Topøerne i Europa” 2019.