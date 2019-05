Bortvist fra AAU: Underviser gav alle studerende 12

AALBORG: Aalborg Universitet (AAU) har fyret en adjunkt - teknisk set bortvist ham - fordi han gav alle sine studerende topkarakteren 12. Det havde han endda lovet dem på forhånd, skriver uniavisen.dk.

Adjunkt Erick Gonzalo Palomares Rodriguez gav 12 til samtlige 18 studerende i faget Transkulturelle Processer. Det havde han varslet på forhånd, fordi han ønskede, at de skulle holde op med at bekymre sig om karakterer og i stedet fokusere på at lære. Over for uniavisen.dk pointerer han dog, at alle studerende havde fortjent topkarakteren uanset hvad.

Den køber ledelsen dog ikke, som i stedet har fyret adjunkten for at "tilsidesætte sine pligter".

Ledelsen tror ikke på, at de mange 12-taller var et tilfælde, eller at hver elev har fået en individuel bedømmelse.

Det hører med til historien, at Erick Gonzalo Palomares Rodriguez allerede i februar blev afskediget som et led i en sparerunde på Aalborg Universitet. Sagen om de mange 12-taller fik dog den konsekvens, at han måtte forlade AAU øjeblikkeligt og således en uge før planlagt.

De studerende fra Transkulturelle Processer får ikke lov til at beholde de fine karakterer. De får i stedet en ny bedømmelse af deres eksamensopgave. De kan også vælge at skrive en ny.