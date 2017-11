Brændte affald af tæt på bygning

AALBORG/STORE RESTRUP: Når Nordjyllands Beredskab modtager en alarm, sættes et større apparat i gang.

Brandmænd kaldes ind, bilerne kører med fuld udrykning, og indsatslederen suser afsted for hurtigt at danne sig et overblik.

Men ind imellem er det til brande, som ikke kræver beredskabets indsats - snarere lidt omtanke.

Det skete flere steder lørdag sidst på dagen.

Havde leget med spraydåser og flammekastere

Klokken 17.16 lød alarmen første gang. Den lød på en bygningsbrand i Poul Paghs Gade i Aalborg.

- Nogle beboere havde set nogle mennesker trænge ind på en gammel skole. Her havde det set ud som om, der var ild, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Det viste sig, at der var blevet leget med spraydåser og flammekastere - og Nordjyllands Politi var kommet beredskabet i forvejen.

- Da vi kom til stede, lå de, der havde trængt ind, på maven med håndjern på, siger indsatslederen.

Vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi oplyser, at personerne har fået en reprimande, og af der i øvrigt ikke kommer et efterspil.

Affaldsbål mellem vej og bygning

Næste alarm lød klokken 18.37. Denne gang drejede det sig om en bygningsbrand på Store Restrup Kærvej ved Store Restrup.

- Nogle forbipasserende slog alarm, da de så ild. Det viste sig her, at det, de havde set, var nogle voksne mennesker, som havde valgt at lave et affaldsbål mellem vejen og en bygning. Så vi kunne give dem en belæring om, at den slags er ulovligt på grund at miljøet og tidspunktet, fortæller Søren Korsgaard.

- De vil få en bøde for at have brændt af ulovligt, oplyser vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi