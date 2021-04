Brand i Aalborg Øst: 85-årig mand fundet død

En voldsom brand i et hus på Sommervej i Øster Sundby i Aalborg betød torsdag aften et tragisk endeligt for husets 85-årige beboer.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

En nabo alarmerede beredskabet klokken 17.48, og da brandvæsen og politi nåede frem, var huset allerede overtændt. Det fortalte chefvagt ved Nordjyllands Beredskab, Diana Sørensen.

Den 85-årige mand, der boede i huset, blev snart efter reddet ud og erklæret død på stedet. De pårørende er underrettet.

De første meldinger gik på, at man ikke kunne kontakte den 85-årige beboer, og derfor var også et ambulancehold til stede på adressen.

Selv om brandfolkene hurtigt fik branden under kontrol, voldte den alligevel nogle problemer på grund af kraftig røgudvikling. Det fik politiet til at opfordre folk i nærheden til at holde sig inde og lukke vinduer og døre.