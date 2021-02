Brand i ældrebolig: 68-årig røgforgiftet

NØRRESUNDBY:En 68-årig mand blev natten til søndag kørt til et tjek for røgforgiftning efter en mindre brand i hans ældrebolig på Lions Parken i Nørresundby.

Branden blev anmeldt klokken 01.47, og Nordjyllands Beredskab var hurtigt fremme ved ældreboligerne.

Her kunne brandfolkene konstatere en voldsom røgudvikling fra den 68-åriges lejlighed.

- Han har angiveligt været i gang med at lave mad og har haft gang i et par blus på komfuret. Røgudviklingen er sket i forbindelse med madlavningen, forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

4

Den 68-årige har angiveligt glemt madlavningen, der herefter har startet branden.

Forglemmelsen betyder ifølge vagtchefen, at den 68-årige kan se frem til en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven og en bøde.

Der var ikke fare for, at branden skulle brede sig i ældreboligerne, men den 68-årige fik så meget røg, at han blev kørt en tur omkring skadestuen på Aalborg Universitetshospital til et tjek for røgforgiftning, oplyser vagtchefen.