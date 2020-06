Brand i Spar Nords hovedkvarter: Bankdirektør så pludselig flammer på taget

AALBORG:Fredag klokken 15.53 modtog Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi en alarm om en brand i Spar Nords hovedkvarter på Skelagervej i Aalborg.

Nordjyllands Politi kom hurtigt til stedet, hvor der var iværksat evakuering i henhold til bankens sikkerhedsplan. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen. Han fortæller, at cirka 200 medarbejdere hos Spar Nord blev evakueret.

Nordjyllands Beredskab tog sig af slukningsarbejdet, mens Nordjyllands Politi var på stedet med en indsatsleder og flere patruljer. Desuden var også en ambulance til stede.

- Da vi havde fået overblik over situationen, valgte vores indsatsleder, at der ikke var brug for flere ambulancer, fortæller vagtchefen fra Nordjyllands Politi.

Hele parkeringspladsen var afspærret, da brandfolkene var på vej ind i bygningen.

Indsatsleder Jakob Schmidt oplyser, at alt tyder på, at branden opstod i et solcelleanlæg på indensiden af bygningen.

- Da jeg ankom til bygningen, kunne jeg se flammerne, som bredte sig ind i tagkonstruktionen, fortæller indsatslederen og tilføjer, at årsagen til brandens opståen skal afgøres ved en brandteknisk undersøgelse.

Bankdirektøren, John Lundsgård fortæller, at han sad i en anden bygning end den, hvor branden opstod. På et tidspunkt kunne han se, hvad han troede var damp på taget.

- Men det bliver pludselig mørkt, og så kan vi se flammer og så ringer vi til politiet, siger John Lundsgård.

Bankdirektør John Lundsgård kunne pludselig se flammer fra taget.

Nordjyllands Politi oplyser, at ingen personer kom til skade, men skaderne på inventaret er massive.

- Det værste, der er sket, er, at sprinkleranlægget er gået i gang og noget elektronik og computere er ødelagt. Nu skal vi bruge de næste par dage på at danne os et overblik over situationen og så må vi finde ud af, om folk skal arbejde hjemmefra på mandag, siger John Lundsgård.

Indsatsleder Jakob Schmidt fortæller, at udfordringerne i forbindelse med slukningsarbejdet var, at vandet løb ned i kontormiljøet.

- Vi brugte mange ressourcer på at redde pc-udstyr m.v., og det lykkedes i samarbejde med Spar Nord. Vi fik hurtigt øje for, at vandet ikke skulle løbe ned i serverrummet i kælderen, og det lykkedes at holde det helt intakt, siger han.

