Brand i bistro: - Grim forskrækkelse

AALBORG: Nordjyllands Beredskab rykkede ved 04.30-tiden onsdag morgen til en brand i Rositas Bistro i Borgergade i Aalborg.

Alarmen lød klokken 04.32.

- Der var gået ild i gulvet i en gang mellem køkkenet og baren, oplyser vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Brandårsagen kan være el-fejl - med tryk på kan. Det skal undersøges nærmere, siger vagtchefen.

Beredskabet fik hurtigt styr på ilden, og ingen kom til skade ved branden.

- Det var en grim forskrækkelse, men heldigvis havde vi brandalarm på, og beredskabet var her lynhurtigt, så branden blev begrænset til en lille skade - et hul i køkkengulvet - og så stod en vinkøler uden strøm et stykke tid, fortæller ejeren af Rositas Bistro Johan Bülow.

Han oplyser, at bistroen åbner som vanligt i aften klokken 18.

- Jeg skal lige have rekvireret en håndværker til at ordne køkkengulvet og så er vi oppe at køre igen, forsikrer bistro-ejeren.

Han priser sig i øvrigt lykkelig over, at branden ikke bredte sig yderligere og derved ville være blevet til fare for andre beboere i ejendommen i Borgergade.