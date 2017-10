Brand i burgerbar midt i Aalborg

AALBORG: Burgerbaren We Do Burgers på Sankelmarksgade 9 midt i Aalborg blev tirsdag eftermiddag ramt af brand, men en hurtig indsats fra to medarbejdere fik begrænset ilden, der ikke nåede at brede sig.

Kort efter kl. 15.30 stod der pludselig flammer op fra en stor stegeplade inde i burgerbarens køkken. To medarbejdere reagerede hurtigt og kastede et brandtæppe på, men det fik dog ikke slukket ilden.

Så tog de en CO2-brandslukker i brug, og på den måde holdt de flammerne nede, indtil brandfolk fra Nordjyllands Beredskab nåede frem, oplyser indsatsleder Niels Eltzholtz fra beredskabet.

Brandfolkene fik slukket de sidste flammer, og det arbejde varede kun et kvarters tid.

LÆS OGSÅ: Brand i burgerbar i gågaden

Der skete ikke større skade på bygningen, men der skulle luftes godt ud i køkkenet og den lille burgerbar.

Det så ikke for godt ud med den enlige burgerbøf, indsatslederen bemærkede på den brandramte stegeplade.

- Den var "well done", bemærker Niels Etlzholtz fra Nordjyllands Beredskab.