Brand i Bytteboks: - Det er hammerirriterende

AALBORG:To brande på få dage - begge gange i et større skur, hvor der i realiteten ikke skulle kunne opstå ild.

Sådan er situationen for Bytteboksen, der den seneste tid har stået opstillet ved Kastetvej i Aalborgs Vestby.

Bytteboksen er et koncept, som Aalborg Forsyning har eksperimenteret med. Der er tale om et skur opført i genbrugsmaterialer med hylder. Her kan borgerne komme med ting og sager, som de mener umiddelbart kan genbruges af andre - alt lige fra porcelæn, bøger, nips, mindre indbo, tøj og andet genbrug, der stadig fungerer og har brugsværdi.

Bytteboksen skulle i en forsøgsperiode have været opstillet seks uger ad gangen på tre forskellige lokationer: Først skal den stå på Herluf Trolles Plads, herefter Kastetvej foran Haraldslund og så Suensonsgade også i Vestbyen, inden den skulle være vendt tilbage til Herluf Trolles Plads.

- Her i formiddags blev vi oplyst af politiet, at Bytteboksen var blevet frigivet efter branden i slutningen af sidste uge. Mundtligt fik vi oplyst, at politiet formoder, at den første brand er påsat, oplyser renovationschef Jens Boye, Aalborg Forsyning.

Blot nogle få timer efter at politiet havde fjernet deres rød-hvide afmærkningsstrimler og Bytteboksen dermed var frigivet til Aalborg Forsyning indløb der så klokken 14.13 melding om en ny brand i Bytteboksen. Igen måtte beredskabet træde til og få slukket ilden.

Sådan så Bytteboksen ud, før den blev brandskadet Foto: Aalborg Forsyning

- Nu ved vi jo ikke om også denne brand er påsat. Det vil være gætværk, men jeg har da et godt gæt, lyder det fra renovationschefen.

Han kalder det på godt nordjysk "hammerirriterende", at nogle personer ikke kan lade være med at ødelægge noget godt for andre.

- Det er selvfølgelig "døde" ting, men det går da ud over folks glæde ved at kunne genbruge, og det ødelægger naturligvis også de genstande folk har stillet frem til genbrug, fastslår Jens Boye, der er totalt uforstående overfor dem, der sætter ild til andres ting.

Politiet formoder, at den første brand er påsat. Foto: Torben Hansen

Vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi bekræfter, at politiet igen har været til stede ved branden i Bytteboksen.

- Det er mistænkeligt, at vi har to brande indenfor så kort tid. Vi anser det for en mistænkelig brand, og brande er altid noget vi vil gøre alt for at få opklaret. Det er alvorligt uanset omstændighederne om branden kan sprede sig eller ej, og der vil foregå en yderligere efterforskning også i denne sag, fastslår vagtchefen.

Ideen med Bytteboksen har indtil nu været en succes, lyder meldingen fra forsyningsvirksomhederne.

- De tilbagemeldinger, vi har fået fra borgere både på sociale medier og i snakke med borgerne om vores projekt, har udelukkende været positive. Folk synes, det er dejligt at have den her bytteboks, og den kan medvirke til mere direkte genbrug mellem borgerne, siger Jens Boye, der meget gerne vil sende en verbal skideballe til den eller de brandstiftere, der formodentlig er på spil.

Lige her og nu bliver Bytteboksen sat på pause.

- Vi påtænker tirsdag at fjerne Bytteboksen fra dens nuværende placering, så vi kan få den gennemset for skader og have den gjort ren. Og så må vi revurdere, om vi kan placere den andetsteds, lyder det fra en tydeligt irriteret renovationschef.

Brand i Bytteboksen