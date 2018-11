Brand i el-skab: Hobrovej kortvarigt spærret

AALBORG: En mindre brand i et el-skab på Hobrovej i nærheden af Aalborg Universitetshospital betød, at Hobrovej kortvarigt måtte afspærres af betjente fra Nordjyllands Politi.

– Branden udviklede en ubehagelig røg, og vi stoppede både cyklister og gående, mens biler fik lov at passere med forsigtighed, fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Spærringen af Hobrovej stod på i under en halv time, og det var heldigvis lige før myldretiden for alvor satte ind.

Alarmen til Nordjyllands Beredskab i Aalborg om branden lød klokken 14.54.

– Det blev ved med at brænde i kabelskabet, og der stod lysbuer i skabet. Og der gik en del tid, før elforsyningen kom og afbrød strømmen til skabet, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Han kalder den røg, der udviklede sig i el-ledningerne for “træls”.

– Det brændte nede i jorden, og vi kunne i første omgang kun dæmpe branden med CO2 og pulverslukkere. Men så længe lysbuerne kom igen, kunne vi ikke slukke branden, før der var slukket for strømmen, fortæller indsatslederen.

Strømstyrken i et sådant el-skab er ifølge indsatslederen 300 ampere, så det er ikke noget, man skal spøge med - og da slet ikke sprøjte vand på.

Branden i el-skabet forårsagede også, at to lysreguleringer gik i udu, men strømmen til de to lysreguleringer blev hurtigt dirigeret udenom det brændende el-skab, så der ikke gik helt kuk i trafikken.

Da først strømmen til skabet var lukket ned, kunne beredskabet forholdsvis hurtigt slukke ilden og efter knap en times tid vende tilbage til stationen.