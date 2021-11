Brand i etageejendom midt i Aalborg

AALBORG:Madlavning tirsdag aften endte med ild i et køkken i en lejlighed på 1. sal i Korsgade midt i Aalborg.

Beboerne forsøgte selv at slukke ilden, men det lykkedes ikke, og derefter blev brandvæsenet alarmeret. Beboerne forlod lejligheden, og naboerne i opgangen blev evakueret.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 19.18 og var hurtigt fremme, og to røgdykkere blev sendt ind i den røgfyldte lejlighed. De fik hurtigt slukket ilden, der havde bredt sig til emhætten.

- Køkkenet er helt sort efter branden, og resten af lejligheden er sodskadet, fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab.

Han konstaterer, at beboere i den brandramte lejlighed reagerede som de skulle. Først forsøgte de selv at slukke ilden, og da det ikke lykkedes, forlod de lejligheden og sørgede for at lukke døren, så røgspredning blev bremset.

- Det er vigtigt at lukke dørene i sådan en situation, siger indsatslederen.

