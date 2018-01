Brand i etageejendom tæt på at brede sig

AALBORG: Sent fredag eftermiddag opstod der brand ved et vindue i en etageejendom på Bygholmen i Aalborg-bydelen Vejgaard.

Branden opstod på grund af et tændt stearinlys, og ilden var tæt på at brede sig til resten af lejligheden og kunne i værste fald have udviklet sig voldsomt.

Til alt held blev ilden hurtigt opdaget. Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kort før kl. 18 og fik hurtigt slukket ilden.

Da brandfolkene ankom, havde beboere i de andre lejligheder i opgangen forladt huset for at komme i sikkerhed, oplyser indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene måtte bryde ind i lejligheden på 2. sal, hvor de fik slukket ilden, inden den for alvor bredte sig.

Beboeren i den brandramte lejlighed var ikke hjemme. Lejligheden var røgfyldt, men den hurtige indsats sikrede, at brandskaderne var begrænsede.