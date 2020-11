Brand i etageejendom - to kørt på sygehuset

Opdateret kl. 07.42 med nye oplysninger fra Nordjyllands Beredskab

AALBORG:Samtlige beboere i to ejendomme på hjørnet af Kastetvej og Dannebrogsgade i Aalborg Vestby fik en brat opvågning tirsdag morgen, da der opstod ild i en lejlighed på 2. sal på adressen Kastetvej 40.

Alarmen indløb kl. 05.23, og politi, beredskab og to ambulancer var hurtigt fremme på adressen, hvor ilden i lejligheden på 2. sal blev slukket, og de to beboere kørt på sygehuset til tjek for røgforgiftning. Ifølge Nordjyllands Beredskab har begge personer det godt.

Station Aalborg blev kl. 05:23 kald til brand i lejlighed på Kastetvej.

Ved fremkomst er bagtrappen meget røgfyldt.

To personer er kørt til observation for røgforgiftning, begge har det ok igen

Indsatsen er fortsat i gang.

Der er stadig røg fra etageadskillelse og vægge

Opdateres — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) November 3, 2020

Det oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Alle beboere i ejendommen på Kastetvej 40 og en naboejendom blev bedt om at forlade deres lejligheder. To personer er kørt til tjek for røgforgiftning. Foto: Jan Pedersen

- Der er tale om en ejendom i fire etager. Meldingen var, at der var røg fra en bagtrappe, men da vi kommer frem, er der ild i en af lejlighederne. Den bliver heldigvis slukket ret hurtigt, fortæller vagtchefen.

Ifølge Jess Falberg er ilden formentlig opstået på grund af en elfejl i lejligheden.

- Det tyder noget i hvert fald på, konstaterer han.

Samtlige beboere i ejendommen og en naboejendom blev vækket og evakueret. Beboerne i naboejendommen har fået lov til at vende tilbage til deres lejligheder, men sådan er det ikke for beboerne på Kastetvej 40.

- 2. og 3. sal i den ejendom er formentlig ubeboelig, så der skal nok ske genhusning af de beboere, konstaterer Jess Falberg.