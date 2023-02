Brand i garage

BIERSTED:Nordjyllands Beredskab er søndag omkring klokken 14 kørt til en brand i en garage på Solvænget i Biersted.

Det skriver beredskabet på Twitter, hvor det også oplyses, at branden er under kontrol.

Indsatsleder Jørgen Pedersen fortæller, at branden startede i et skur placeret i forlængelse af garagen, og at ilden herfra har spredt sig til garagen.

- Det er gået gennem en vinduet indtil garagen. Der er brændt et par meter, og der er selvfølgelig røget og sodet i garagen. Bilen var ude, så den er blevet kørt væk, siger indsatslederen.

Skuret er udbrændt.

Jørgen Pedersen oplyser, at man lykkedes med at inddæmme ilden, inden den nåede at få fat i selve boligen, og den ikke vil sprede sig videre end garagen. Han vurderer, at det vil tage et par timer, før branden er endelig slukket.

Det er uklart, hvordan branden er startet.