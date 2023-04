Brand i Gildeborgen i Aalborg

AALBORG:Den store villa "Gildeborgen" på Rafns Allé 1 i Aalborg er søndag eftermiddag ramt af brand.

Ilden ser ud til at være opstået på 1. sal, og flammer stod ud fra et vindue, og sort røg steg op fra taget.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret søndag kort før kl. 14 og er rykket ud til stedet.

En forbipasserende opdagede branden og gik ind i huset for at sikre sig, at der ikke var personer i huset.

Gildeborgen ejes af Sct. Georgs Gilderne, som er en organisation med tætte forbindelser til spejderbevægelsen. I Aalborg er der ca. 200 medlemmer.

Gildeborgen er opført i år 1900 af fabrikant Julius Rodkjær. En - for den tid herskabelig villa - som fra bygherrens side var et udtryk for en vis position i det daværende aalborgensiske samfundsliv, oplyser Sct. Georgs Gilderne, der købte ejendommen i 1954 og har brugt den som samlingssted.

Opdateres...