Brand i historisk herskabsvilla i Aalborg

AALBORG:Den store villa "Gildeborgen" på Rafns Allé 1 i Aalborg-bydelen Hasseris var søndag eftermiddag ramt af brand.

Ilden ser ud til at være opstået på 1. sal, og flammer stod ud fra et vindue, og sort røg steg op fra taget.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret søndag kort før kl. 14 og rykkede ud til stedet med tankvogn, brandsprøjte, stigevogn og i alt 10 brandfolk samt en indsatsleder.

Henrik Kristensen var ude på løbetur, da han kom forbi villaen og så flammerne. Han løb ind i huset og råbte op for at høre, om der var personer i bygningen.

- Jeg forsøgte også at komme op på 1. sal, men der var låst, fortæller han til Nordjyske.

Men til alt held var der faktisk ingen i den store herskabsvilla, der ejes af Sct. Georgs Gilderne.

Ild på 1. sal

Ifølge indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab opstod branden i et kontorlejemål på 1. sal. Kontoret er kraftigt brandskadet, og ilden truede med at sprede sig til tagkonstruktionen, men ifølge indsatslederen var der kort efter kl. 15 kontrol over ilden.

Nordjyllands Beredskab fik hurtigt kontrol over ilden i den store villa. Foto: Ole Sanvig Knudsen

- Vi fik hurtigt slukket flammerne og forhindret, at det blev en egentlig tagbrand. Vi arbejder stadig med efterslukning mellem loft og tag, hvor det stadig ulmer. Og ellers er vi i gang med at værdisikre et andet kontorlejemål på 1. salen. ligesom der bliver suget vand op fra stueetagen, hvor vi også er ved at bære effekter ud fra, forklarer Anders Brosbøl søndag eftermiddag.

Lokaler afspærret

Han oplyser, at der tidligere på dagen har været personer i huset, men at der ikke er tilskadekomne i forbindelse med branden.

De lokaler, hvor branden brød ud, har politiet nu spærret af med henblik på tekniske undersøgelser i forsøg på at finde ud, hvordan ilden opstod.

- Noget tyder på, at brandårsagen skal findes i nogle elektriske installationer, men det skal undersøges nærmere, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Historisk bygning

Gildeborgen ejes af Sct. Georgs Gilderne, en organisation med tætte forbindelser til spejderbevægelsen. I Aalborg er der ca. 200 medlemmer.

Gildeborgen er opført i år 1900 af fabrikant Julius Rodkjær. En - for den tid herskabelig villa - som fra bygherrens side var et udtryk for en vis position i det daværende aalborgensiske samfundsliv, oplyser Sct. Georgs Gilderne, der købte ejendommen i 1954 og bruger den som samlingssted.