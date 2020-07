Brand i hobbyværksted - beboelse reddet

GANDRUP:Et hobbyværksted på en ejendom på Borgergade 52 i Gandrup brød lørdag morgen ud i lys lue.

Nordjyllands Beredskab fik en anmeldelse om branden klokken 07.53.

- Da vi kom frem, var værkstedet fuldt overtændt, og ilden var brændt igennem taget, siger indsatsleder Jesper Rasmussen, Nordjyllands Beredskab.

Indsatslederen vurderede hurtigt, at værkstedet ikke stod til at redde. Til gengæld satte mandskabet alt ind på at redde ejendommens beboelse, og det er lykkedes.

- Den eneste udfordring, der er nu, er, at taget var fra 1965 og lavet af fibercement med asbest, så kommunens miljøvagt er på vej til Gandrup for at tage hånd om situationen.

Indsatslederen kender ikke årsagen til branden.