Brand i højhus: Overbo reagerede på brandalarmen

AALBORG:Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab blev natten til lørdag klokken 04.35 tilkaldt til en brand i et højhus i Rendsburggade i Aalborg.

Branden var opstået i en lejlighed på 9. etage, og det var overboen, som slog alarm, da vedkommende kunne høre røgalarmen bippe - og samtidig kunne lugte røg.

- Ingen personer var til stede i lejligheden, men der var brændt et stykke af parketgulvet, siger vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Ifølge indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab, ligger lejligheden i et nyere byggeri,

- Vi måtte smadre døren ind til lejligheden, for vi vidste ikke, om der lå nogen derinde, siger indsatslederen, som dog hurtigt kunne konstatere, at lejlighedens unge beboer var taget hjemmefra.

- Vi har fundet ham, og håber, at han kan kaste lys over, hvad der er sket, for umiddelbart er det ikke til at få øje på en åbenlys brandårsag. Men sådan et parketgulv bryder jo ikke i brand af sig selv, siger indsatslederen.

Vagtchefen hos Nordjyllands Politi peger på et askebæger som mulig årsag.

Lejlighedens beboer bliver formentlig sigtet for at overtræde beredskabsloven, oplyser Jesper Sørensen.