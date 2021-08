Dørmænd opdagede røg - så sluttede festen i Jomfru Ane Gade

AALBORG:Nordjyllands Beredskab måtte ved 01.30-tiden natten til søndag rykke ud til den populære forlystelsesgade Jomfru Ane Gade i Aalborg efter melding om brand hos Zwei Grosse Bierbar.

Dørmænd opdagede, at der kom røg fra beværtningen og slog alarm, og politi og personale fik evakueret de mange gæster.

- Det hele forløb stille og roligt. Nogle af værtshusgæsterne blev tilset af ambulancefolk, men ingen skulle til tjek på sygehus, fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Brandfolk konstaterede, at ilden var opstået i el-installationer i et depotrum på hos Zwei Grosse Bierbar. Ilden havde samtidig brændt hul i et vandrør, og vandet derfra havde slukket ilden, inden brandfolkene ankom, oplyser politiets vagtchef.

Hele 'Gaden' lukkede ned

Der var masser af mennesker i Jomfru Ane Gade, og politiet bad de andre restauratører om at lukke deres beværtninger lidt før tid, så de store brandbiler kunne komme frem. Også som forebyggende indsats, hvis det skulle vise sig, at ilden blussede op igen og eventuelt bredte sig.

Så Jomfru Ane Gades beværtninger lukkede et kvarter før den planlagte lukketid kl. 02 søndag morgen.

Også det foregik i god ro og orden, og ilden blussede ikke op igen, oplyser politiet.

Fotos fra indsatsen i Jomfru Ane Gade natten til søndag: