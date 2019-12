Brand i kælder: Restaurant måtte lukke

AALBORG:Det var egentlig ikke en større brand, og Nordjyllands Beredskab i Aalborg kunne forholdsvis hurtigt klare opgaven. Men branden i kælderen under Vesteraa 13 i Aalborg fik alligevel et træls efterspil.

Den betød nemlig at restauranten, der holder til i lokalerne over kælderen på Vesteraa 13 - Restaurant Fellini - måtte lukke søndag aften.

Alarmen til branden lød klokken 17.24.

- Der var gået ild i en el-tavle i kælderen under restauranten, og da der er tale om en ældre bygning, trængte der også røg op i restaurantens lokaler, så derfor har de måttet lukke restauranten, fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Ilden i el-tavlen havde smeltet et såkaldt pex vandrør, så røret dannede en slags sprinkler, der sendte vand ned over el-tavlen.

- Faktisk havde det slukket ilden, så vores hovedopgave bestod i at få ventileret lokalerne - både kælderen og restauranten, fortæller indsatslederen.

Beredskabet var rykket med indsatsleder, holdleder og seks brandfolk. De kunne efter tre kvarters arbejde vende tilbage til brandstationen i Aalborg.

Restauranten havde netop åbnet klokken 17, da branden i el-tavlen altså opstod. Så der var kun fire gæster i restauranten, som måtte evakueres.

Fra Restaurant Fellini lyder meldingen, at der blev holdt lukket hele søndag aften.

- Vi har fået at vide fra elektrikeren, at vi er nødt til at holde lukket hele mandag også, og vi måske kan åbne igen tirsdag aften, lyder det fra Gerardo fra Restaurant Fellini.

Restauranten ringede rundt til søndag aftens kunder og måtte desværre bede dem finde andre spisesteder.