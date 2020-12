Brand i kælderlejlighed: Ejendomme evakueret i det centrale Aalborg

AALBORG:Beboerne i en ejendom i Reberbansgade i det centrale Aalborg - og såmænd også beboerne i naboejendommen - blev natten til lørdag vækket brat, da der udbrød ild i en kælderlejlighed.

Alle beboere i de to ejendomme blev nemlig kortvarigt bedt om at stille sig ned på gaden, indtil beredskab og politi havde overblik over, hvorvidt branden i kælderlejligheden var til fare for de øvrige i opgangen og i opgangen ved siden af. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, som fik en anmeldelse om branden via alarmcentralen 112 klokken 02.21.

- Der var ild i lejligheden og en del røg, men ingen beboere er kommet alvorligt til skade, siger vagtchefen.

Lejlighedens enlige beboer, en 35-årig mand, måtte en tur omkring Aalborg Universitetshospital for at sikre, at han ikke havde inhaleret for meget røg under branden.

Ifølge vagtchefen kan brandårsagen være en tændt cigaret.

I løbet af halvanden times tid var branden slukket, og politi og beredskab kunne vende retur til stationen.