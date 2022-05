Ild i kendt Aalborg-restaurant: Chokerede gæster evakueret

AALBORG:Mandag eftermiddag omkring kl. 14.50 opstod der brand i Restaurant Strandpavillonen/Kystens Perle på Bådehavnsvej 10 i Aalborg, og ilden bredte sig hurtigt.

- Der var flammer og røg, da vi ankom, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab.

Restaurationen, som er bygget af træ, var fyldt op med gæster, da ilden brød ud.

Personalet fik hurtigt evakueret alle gæsterne, og det lykkedes for brandfolkene at forhindre, at branden bredte sig til hele den kendte restauration ved Vestre Bådehavn.

Selv om alle var uskadte og nåede ud i tide, var flere af gæsterne chokerede. Hvad de håbede skulle have været en hyggelig middag på det kendte spisested, havde pludselig udviklet sig dramatisk.

En pige stod og græd foran restaurationen, mens en kvindelig gæst fortalte, at de havde set både flammer og røg.

Ilden bredte sig på loftet, men blev slukket i tide. Foto: Lars Pauli Foto: Lars Pauli

Ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi er teorien, at ilden er opstået i en større spand med cigaretskodder.

- Der er blevet tømt et askebæger ned i spanden i den tro, at alle skodderne var helt slukkede. Så har det lagt og ulmet, og så går der pludselig ild i det. Derefter er det teorien, at ilden er nået op i tagkonstruktionen via restaurantens ventilationsanlæg, forklarer vagtchefen.

Lukket indtil videre

Karsten Højrup Kristensen oplyser, at der har været ildløs på loftet, og at der er sket en del skade på bygningen, så umiddelbart forestår der et større arbejde, før restauranten kan åbne igen.

En brandteknisk undersøgelse skal nu forsøge med sikkerhed at fastslå brandårsagen.

Ejerne af Strandpavillonen/Kystens Perle ved endnu ikke, hvornår de kan genåbne.

- Det er trist, siger Jens E. Jensen, om branden i den kendte restauration ved lystbådehavnen.

Han ejer stedet sammen med sin hustru.

Brand i Kystens Perle mandag 9. maj.