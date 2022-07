Kraftig brand i lade - tagplader vælter ned

SØNDERHOLM:Lørdag morgen udbrød der brand i en staklade på Sønderholm Engvej nær Sønderholm øst for Nibe.

Nordjylland Beredskab blev alarmeret om branden kl. 07.15, og tre timer efter var 11 brandfolk fortsat i gang med at forhindre, at ilden bredte sig til marker ved siden af.

Ilden opstod i en 500-600 kvadratmeter stor staklade fyldt med halm.

- Branden er ret kraftig. Vi kan ikke slukke ilden i halmen, og tagplader styrter ned, fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab

I stedet koncentrerer brandfolkene sig om at sikre, at ilden ikke spreder sig. Lørdag formiddag lød meldingen, at der formentlig vil gå adskillige timer endnu, inden halmen er brændt ned.

- Vi er først færdige herude lørdag eftermiddag, hvis alt går vel. Men det kan også være, at brandslukningen varer til lørdag aften, siger indsatslederen.

Han ved ikke, hvordan branden opstod. Der var ingen maskiner eller køretøjer i stakladen, da ilden startede.