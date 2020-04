Brand opstod på taget: 200 kvadratmeter er gået op i røg

Nordjyllands Beredskab har sendt indsatsleder og udrykningskøretøjer til Vester Hassing, hvor det brænder i et nybyggeri på Ved Jernbanen.

Ilden opstod, da en gruppe håndværkere var i gang med at brænde tagpap på, fortæller indsatsleder Jesper Rasmussen fra Nordjyllands Beredskab.

- Tagdækkerne forsøgte i første omgang selv at slukke med vand og de midler, som de havde til rådighed, men ilden spredte sig, og så blev der ringet efter os, siger han til NORDJYSKE.

- Vejret har givet ilden optimale forhold. Høj sol og en smule vind, og så er det desværre sådan noget, der sker engang imellem.

Omkring 200 kvadratmeter tag er gået op i røg, men ilden er nu under kontrol.

- Vi er i gang med at efterslukke, men der er gået ild i noget isolering, men fordi vi ikke kan gå på tagpladerne, skal de fjernes med en kran, for at vi kan få isoleringen slukket, siger Jesper Rasmussen.

Han forventer, at slukningsarbejdet er færdigt i løbet af eftermiddagen.