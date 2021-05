Brand i lejlighed - beboer kørt til tjek for røgforgiftning

NØRRESUNDBY:Nordjyllands Beredskab blev klokken 17.08 kaldt til brand i en lejlighed i på Torvegade i Nørresundby.

Branden var opstået i et soveværelse i en seng. Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Klavs Bojsen.

- Branden har holdt sig til selve lejligheden, men den er blevet kraftig brand- og røgskadet, så beboeren skal genhuses, siger Klavs Bojsen.

Beboeren anmeldte selv branden og er kørt til tjek for røgforgiftning.

Beredskabet havde et par røgdykkere inde i lejligheden og brugte en højtryksslange, og de fik hurtig ilden under kontrol og er ved at pakke sammen nu.

Beboerne fra de omkringliggende lejligheder blev evakueret, men heldigvis spredte branden sig ikke.

- Det er heldigvis et ret nyt byggeri, så lejlighederne er lidt mere tætte, siger Klavs Bojsen.