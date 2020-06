Branden i Vester Hassing er under kontrol

VESTER HASSING: Brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab har nu fået branden i en ejendom på Springvandspladsen i Vester Hassing under kontrol.

Alle beboere i ejendommen samt et kat blev hurtigt evakueret, men en person er kørt på sygehuset til observation for røgforgiftning. En lejlighed er udbrændt og to lejligheder er røg- eller sodskadede, fortæller beredskabet på Twitter.

Status 20:50

Der er kontrol over tagbranden.



Lejligheder: 1 udbrændt, 2 røg/sodskadet, FAKTA + Bank undersøges pt. for røgskader.



Der er sket forflytning af slukningskøretøjer, således alle 36 stationer fortsat er i beredskab, trods branden i V. Hassing.



Chefvagten, NOBR https://t.co/gjkqTIMgqX — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) June 14, 2020

Branden opstod ved en lejlighed, men via lejligheden har den spredt sig til tagkonstruktionen.

Nordjyllands Beredskab er massivt til stede, og i øjeblikket er brandfolkenes fokus at forhindre tagbranden i at sprede sig til andre af de seks lejligheder i bygning, der også rummer en Fakta-butik og en afdeling af Sparekassen Vendsyssel.

Alle beboere er evakueret og en kat er reddet, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Beredskab Anders Brosbøl, men en person er kørt på sygehuset med tegn på røgforgiftning.

Beboerne i ejendommen skal genhuses, og der bliver arbejdet på højtryk for at finde en løsning for dem, der ikke umiddelbart kan overnatte hos familie eller venner, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

I forbindelse med brand og kraftig røgudvikling på adressen, Springvandspladsen 5a i Vester Hassing i Nordjylland, anbefaler vi at borgere vest for Springvandspladsen lukker vinduerne. Røgen er ikke farlig, men den kan virke ubehagelig. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 14, 2020