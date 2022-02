Brand i Nørresundby: Alle beboere evakueret

AALBORG:Tirsdag eftermiddag rykkede Nordjyllands Beredskab ud til en brand i Nørresundby, hvor der var opstået brand i et kælderrum. Brandårsagen er ukendt.

- Branden er i kælderen, men der har været meget røgspredning via bagtrappen, hvorfor der har været røg i hele opgangen, fortæller Henrik Christensen, der er indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

- Vi har evakueret ejendommen som følge af branden, og der er ikke nogen, der er kommet noget til. De fleste beboere var kommet ud ved egen hjælp, oplyser indsatslederen.

Han oplyser videre, at da branden var under kontrol, gik man i gang med at ventilere lejlighederne over kælderrummet. Skadeservice kom for at hjælpe til med oprydningen.