Sejlbåd gik op i flammer - ingen ved hvorfor

EGENSE:En sejlbåd af glasfiber udbrændte totalt i havnen i Egense tirsdag aften. Det var personer i Egense Sejlklub, som omkring kl. 18.30 opdagede, at båden ved en træ-potonbro pludselig stod i flammer.

Nordjyllands Beredskab rykkede ud med seks mand fra stationen i Mou, og også en tankvogn fra Aalborg blev tilkaldt som assistance.

Det er ikke så ligetil at slukke en brændende båd af glasfiber, selv om brandfolkene hurtigt fik kontrol over ilden og sikret, at flammerne ikke bredte sig til andre både.

Efter en halv times tid var ilden slukket.

- Sejlbåden er helt udbrændt, oplyser indsatsleder Jesper Rasmussen fra Nordjyllands Beredskab.

Han har intet bud på, hvordan ilden opstod og gætter på, at det bliver svært at finde årsagen, fordi båden er så ødelagt.

Politiet skal dog nu forsøge at finde frem til brandårsagen.

Der var ingen personer på båden, da ilden opstod.