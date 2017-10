Brand i silo på kartoffelmelsfabrik

LANGHOLT: Det opstod tirsdag morgen brand i en silo med proteinpulver på kartoffelmelsfabrikken AKV på Gravsholtvej i Langholt.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Alarmen lød klokken 03.51.

Brandens årsag er ukendt, men ifølge indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab i Aalborg, frygtede beredskabet, at der kunne opstå en såkaldt eksplosion i støvet fra proteinpulveret.

- Men vi fik nogenlunde hurtigt kontrol over ilden, og vi anser den for slukket lige nu, men branden kan være ført med de forskellige rørsystemer på fabrikken, så vi skal have tømt rørene og den silo, hvor der var brand. Det skal vi have styr på nu, konstaterede indsatslederen ved 05-tiden tirsdag morgen.

Branden var ifølge hans oplysninger startet i en kværn og bredt sig til en silo med proteinpulveret.

Beredskabet rykkede med fem køretøjer og 12 mand, og Søren Korsgaard forventede at være færdig med arbejdet på kartoffelmelsfabrikken ved godt 06-tiden.