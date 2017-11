AALBORG ØST: Lidt efter klokken 15.00 fik Nordjyllands Politi en anmeldelse fra en borger, der mente, at det brændte fra skrotbunken, der var lastet på en parkeret lastbil. Lastbilen holdt på Korinthvej i Aalborg Øst.

Lastbilen holdt ikke et sted, hvor der var fare for omgivelserne, og personerne på stedet klarede selv at slukke ilden.

Politiet var ikke på stedet, og ved derfor ikke, hvilket skrot lastbilen havde lastet.