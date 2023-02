Brand i tørretumbler på 4. Maj Kollegiet

Leif Davidsen åbnede koldkrigsbunker: - Regan Vest er nu et museum. Men den usikre verdensorden, den var rundet af, er vendt tilbage Fredag mødte over hundrede indbudte op til den officielle åbning af Rebilds nye koldkrigsmuseum Regan Vest. Forfatter og journalist Leif Davidsen var indbudt til at holde først en tale og sidenhen den saks, der skulle klippe afspærringsbåndet over i to og dermed erklære museet for åbent