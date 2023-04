Brand i transformatorstation - flere har mistet strømmen

AALBORG:En brand i en transformatorstation på Over Bækken i Aalborg er torsdag kort før middag årsag til en strømafbrydelse, der har ramt flere kunder i området. Alarmen om branden lød klokken 10.58.

Det skriver forsyningsselskabet n1 på deres hjemmeside.

13 kunder i området, der blandt andet huser Norlys, Aalborg Kommunes Forsyningsvirksomheder og en kommunal genbugsplads har været berørt af strømafbrydelsen.

- Vi har kontrol over ilden. Den er slukket, men vi bliver lige her for at sikre, at alt er som det skal være, siger indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab, der havde fem mand og et par brandbiler på opgaven.

Før brandfolkene kunne gå i aktion måtte de afvente teknikere fra n1, der skulle afbryde strømmen, så der ikke var fare for, at brandfolkene skulle få stød.

Ifølge n1's hjemmesige med driftsinformation håber man at strømmen kan vende tilbage i løbet af et par timer. Men langt de fleste steder er der tale om såkaldte ringforbindelser, så forsyningsselskabet kan dirigere strømmen rundt om brandstedet og derved opnå, at færrest muligt berøres af strømudfald.

- Der er i øjeblikket strømafbrydelse i Aalborg SØ: Gugvej Aalborg: Over Bækken, Rebslagervej . Vi beklager de gener, afbrydelsen kan medføre. Vi arbejder på højtryk for at lokalisere fejlen, og vi forventer strømmen er tilbage inden for to timer, lød meldingen på n1-hjemmesiden ved godt 11-tiden.