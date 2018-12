Brand i udendørs jacuzzi - men gode naboer rykkede ud

AALBORG ØST: Onsdag klokken 8.23 kom der melding om en ildebrand på Råbjergvej i Aalborg Øst, og først gik meldingen på, at der var ild i selve huset på adressen.

Det skulle dog vise sig, at ilden var opstået i en udendørs jacuzzi eller vildmarksbad, som stod tæt på huset.

Indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg fortæller, at huset slap stort set uden skader med undtagelse af et par revnede ruder og et smeltet nedløbsrør. Når det ikke gik værre, skyldes det nabohjælp i særklasse:

– Det var vakse naboer, der opdagede branden og slog alarm. Og så gik de ellers i gang med vandslange og spande for at holde branden i skak, fortæller Jakob Schmidt.

Han har masser af rosende ord til naboerne:

– Det er supergodt, at man holder øje og gør en indsats. Vi ser heldigvis mange steder, at man er gode til at holde øje med hinandens huse, konstaterer Jakob Schmidt.

Der var tale om et vildmarksbad eller jacuzzi med elektrisk opvarmning, og brandårsagen er muligvis en fejl i dette system.