Brand i ungdomsbolig: Køkken totalt ødelagt

AALBORG:En yngre kvinde må genhuses efter en brand i hendes lejlighed på første sal på Godsbanen 12 i Aalborg sent lørdag eftermiddag. Alarmen til Nordjyllands Beredskab i Aalborg klokken 17.39.

- En person, der har deltaget i noget, der minder om en forfest til lørdag aftens festligheder i byen, er formentlig kommet til at skubbe til en af regulatorerne på komfuret i lejlighedens køkken. Derved er noget brandbart blevet antændt, efter at alle havde forladt lejligheden, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune.

Branden ødelagde køkkenet totalt, mens resten af lejligheden er røg-, sod- og vandskadet, beretter indsatslederen.

- Den lejlighed kan den unge kvinde ikke bo i foreløbig, lyder det fra Søren Korsgaard.

Beredskabet brugte omkring tre kvarter på at få bekæmpet ilden med otte mand i aktion. En tilkaldt lægebil og ambulance kunne hurtigt forlade brandstedet, da der ikke blev brug for dem.

Ingen kom til skade ved branden

- Det var ikke nødvendigt at evakuere de øvrige lejligheder, da der er tale om et moderne byggeri, hvor der er taget højde for brande, forklarer Søren Korsgaard.